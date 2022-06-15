Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer

С сегодняшнего дня Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer. "Поддержка Internet Explorer 11 прекращается 15 июня 2022 г. Все сайты и приложения, для работы с которыми вы используете Internet Explorer 11, можно будет открывать в Microsoft Edge в режиме Internet Explorer", – говорится в сообщении, опубликованном службой техподдержки технологического гиганта.

Microsoft объясняет свое решение тем, что Internet Explorer, появившийся еще в 1995 году, устарел. Браузер в эти годы обновлялся, но проиграл по популярности конкурентам, а с 2015 года его ключевые функции и вовсе перешли к Microsoft Edge.