Microsoft выпустила Defender for Individuals

После нескольких месяцев тестирования Microsoft сделала общедоступным Microsoft Defender for Individuals, который представляет из себя панель инструментов для управления и мониторинга состояния безопасности на компьютерах с Windows, MacOS и мобильных устройствах iOS и Android.

Если у пользователя есть антивирусные продукты других компаний, панель управления Защитника покажет состояние защиты устройства. Microsoft заявляет, что пользователь будет получать предупреждения о безопасности, предложения по устранению проблем и советы по безопасности для лучшей защиты устройства.

Microsoft Defender for Individuals доступен бесплатно для подписчиков Microsoft 365 Family и Personal. Полную версию Защитника нельзя скачать без подписки, но есть бесплатная 30-дневная пробная версия для тех, у кого не оформлена подписка Microsoft 365.

Кроме того, Microsoft приглашает некоторых пользователей принять участие в бета-тестировании продукта, чтобы получить отзывы о новых функциях, таких как защита от кражи личных данных и безопасные онлайн-соединения.