Возможности Xbox Game Pass в Беларуси могут ограничить

В компании Microsoft планируют ввести ограничения на работу Xbox Game Pass в России и Беларуси.
В компании еще нет точного решения, как ограничить работу сервиса в этих странах. Приоритетным пока является вариант, который не позволит загружать и играть по сети в игры, доступные с территории России и Беларуси.
Второй вариант предлагает удаление из доступа продукции издателей игр, которые ушли с российского рынка.
Впрочем, какой вариант будет выбран и будет ли он вообще задействован – неизвестно. Пока что сервис продолжает работать в стандартном режиме.
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