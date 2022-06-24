Возможности Xbox Game Pass в Беларуси могут ограничить

В компании Microsoft планируют ввести ограничения на работу Xbox Game Pass в России и Беларуси.

В компании еще нет точного решения, как ограничить работу сервиса в этих странах. Приоритетным пока является вариант, который не позволит загружать и играть по сети в игры, доступные с территории России и Беларуси.

Второй вариант предлагает удаление из доступа продукции издателей игр, которые ушли с российского рынка.

Впрочем, какой вариант будет выбран и будет ли он вообще задействован – неизвестно. Пока что сервис продолжает работать в стандартном режиме.