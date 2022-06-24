В "Яндекс Еда" можно удалять старые заказы

Сервис доставки "Яндекс Еда" внедрил возможность удаления данных о доставленных заказах пользователей.

"Пользователи теперь могут удалить информацию о своих заказах в "Яндекс Еде". Это можно сделать в личном кабинете Яндекс ID с помощью инструмента для управления данными. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Яндекс Еда", - говорится в сообщении компании.

Пока что можно удалить список доставленных и завершенных заказов, в дальнейшем можно будет стереть из "Яндекс Еды" и другую информацию о себе, например, адрес доставки.

1 марта в "Яндекс Еде" сообщили, что служба безопасности сервиса выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей.