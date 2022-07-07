Apple выпустила третью бета-версию iOS 16. Ее уже может установить каждый желающий. В новой прошивке компания сделала упор на оптимизацию и исправление ошибок.

Некоторые пользователи сети заметили, что в галерее обоев новой беты iOS 16 появилась новая заставка, которая отсылает нас во времена первого iPhone. Это культовые обои с рыбой-клоуном, которые впервые появились в 2007 году.

Также Apple вернула в iOS 16 тонкий шрифт для часов на экране блокировки, как в предыдущих версиях системы. Из мелких нововведений можно отметить наличие опции «Общая медиатека» в «Фото», поддержка отслеживания мерцательной аритмии в «Здоровье». Также добавили «Режим блокировки» в настройках конфиденциальности. Эта функция позволяет защитить смартфон от кибератак и шпионской слежки.