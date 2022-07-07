Новая VR-гарнитура Meta получит название Quest Pro

Новая гарнитура виртуальной и дополненной реальности компании Meta Platforms будет называться Quest Pro. Это выяснилось благодаря анализу приложения компании для iPhone, предназначенного для настройки VR-оборудования.

Meta не скрывает подготовку нового устройства — с прошлого года оно фигурирует под кодовым именем Project Cambria. Как сообщает Bloomberg, компания, вероятно, представит официальное название позже в текущем году вместе с полноценным анонсом новинки и объявлением сроков её поставки. По данным источников Bloomberg, новинка будет стоить более $1000.

Создание данного устройства является приоритетным проектом для Meta, сворачивающей прочие инициативы вроде выпуска смарт-часов. Ожидается, что новинка будет прямым конкурентом гарнитуре смешанной реальности Apple, когда та поступит в продажу в следующем году.

Новая гарнитура Meta предложит лучшие средства работы с графикой и повышенную общую производительность, чем обычная Meta Quest. Кроме того, новинка получит камеры высокого разрешения, возможность имитации цветных объектов в дополненной реальности и сможет отслеживать движения глаз. Более того, гарнитуру оснастят большим количеством памяти и дисплеями высокого разрешения для формирования VR-среды. В строке кода, обнаруженной энтузиастами, упоминается о возможности сопряжения Meta Quest с контроллером. Обычно анонсы новых гарнитур компания проводит в октябре.