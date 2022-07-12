Apple выпустила публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16

Пользователям устройств Apple стали доступны публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16. Чтобы получить возможность загрузки бета-версий упомянутых ОС пользователям необходимо зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.

Что касается новых функций, то в iOS 16 появился переработанный экран блокировки, расположение элементов на котором пользователи теперь могут настраивать в соответствии с собственными предпочтениями. Apple переработала уведомления в режиме Focus Mode, Face ID теперь работает в альбомной ориентации, а для использования приложения Fitness больше не нужны смарт-часы. Появилась возможность редактирования сообщений после их отправки через iMessage. Вместе с этим разработчики обновили Apple Maps, CarPlay, Family Sharing, а также добавили новые функции обеспечения конфиденциальности данных пользователей.

В iPadOS 16 разработчики улучшили опции многозадачности, за счёт чего пользователи получают больше возможностей для настройки рабочего пространства при одновременном взаимодействии с несколькими приложениями. Некоторые новые функции iPadOS 16 будут доступны только на планшетах, построенных на основе процессора Apple M1. Ещё в новой версии ОС появилась поддержка внешних дисплеев, совместной работы с документами в стиле Google Drive и др.

В macOS Ventura также немало внимания уделяется многозадачности. Инструмент Stage Manager позволяет группировать окна по бокам экрана и упорядочивать их по разным критериям. В приложении Mail появилась возможность отмены уже отправленных писем, а в Safari — функция совместного использования вкладок браузера, а также опция Passkeys, которая позволит отказаться от привычных паролей в пользу Face ID и Touch ID. Кроме того, пользователи смогут использовать свой iPhone в качестве веб-камеры для компьютера Mac.

В watchOS 9 существенно обновлены фитнес-функции, а также появилось больше опций для настройки устройства для занятия разными видами спорта. Смарт-часы получили улучшенный режим отслеживания сна, а также функцию напоминания о необходимости принять лекарства.

В tvOS 16 обновления менее значительные и заметные по сравнению с уже упомянутыми ОС. Отметим появление поддержки стандарта умного дома Matter. Кроме того, tvOS 16 будет поддерживать контроллеры Nintendo Joy-Con и Switch Pro.

Отметим, что бета-версии новых программных платформ Apple могут содержать ошибки, поэтому в случае их использования нужно быть готовым к возникновению сбоев. В случае необходимости пользователь может удалить себя из программы бета-тестирования, после чего у него появится возможность вернуться к использованию актуальной стабильной версии ОС.