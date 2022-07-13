Honor официально представила смартфон X40i. Новинка дебютировала на домашнем рынке — в Китае. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 240 долларов.

Honor X40i преподносится как модель с акцентом на внешнем оформлении. Так, тут необычно оформленная камера, «пайетки» на тыльной панели и тонкий корпус — 7,43 мм. Масса тоже невелика — 175 граммов.

Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD. В основе аппаратной платформы лежит SoC Dimensity 700. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Фронтальная камера этой модели 8-мегапиксельная, основная — с датчиками разрешением 50 и 2 Мп. Также в конфигурации порт USB-C и стандартное гнездо для наушников. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти в Китае стоит 265 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценён в 300 долларов.