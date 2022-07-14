Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M13 5G

Компания Samsung расширила ассортимент смартфонов, анонсировав бюджетную модель Galaxy M13 5G с процессором MediaTek и операционной системой Android 12, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом One UI.

Аппарат оборудован дисплеем HD+ Infinity-V LCD с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1600 × 720 точек. Частота обновления панели составляет 90 Гц. В небольшом вырезе в верхней части экрана находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Задействован процессор Dimensity 700: он содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти может составлять 4 и 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт соответственно.

В арсенале смартфона — слот для карты microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 15-ваттной зарядкой.

Приобрести смартфон Samsung Galaxy M13 5G можно по ориентировочной цене от 175 долларов США.