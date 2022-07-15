В ПВТ презентовали механизмы реализации проектов для цифровизации отраслей

В Парке высоких технологий прошла презентация нововведений в реализации проектов в сфере цифрового развития Беларуси. Организаторами выступили администрация ПВТ и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. В презентации приняли участие около 60 компаний-резидентов ПВТ, заинтересованных работать на внутреннем рынке, сообщается на сайте Парка высоких технологий.

Открывая мероприятие, заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский заявил, что IТ — самая быстрорастущая отрасль Беларуси: «ПВТ сегодня является важнейшим поставщиком твердой валюты в страну. За прошлый год 75% внешнеторгового сальдо Республики Беларусь по товарам и услугам приходится на долю Парка высоких технологий. Важно, что на внутреннем рынке также ведется достаточно серьезная работа. Сегодня все чаще возникает вопрос о стимулировании наших резидентов работать на цифровизацию внутри Беларуси».

Кирилл Залесский также подчеркнул: «7 апреля подписан Указ Президента Республики Беларусь «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации». Этот документ ввел много новых понятий, инициатив, механизмов по реализации проектов в Беларуси. Сейчас коллеги из Министерства связи и информатизации занимаются разработкой дополнительных нормативно-правовых актов. На данном этапе мы решили провести встречу с нашими резидентами, чтобы услышать их предложения и обсудить интересующие их вопросы».

Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова рассказала о преимуществах новшеств для развития экономики и бизнеса, подробно остановилась на механизме внедрения в экономику страны готовых решений, который способен обеспечить повышение показателей уровня цифрового развития отраслей и регионов страны.

Представители ведомства также рассказали о задачах и функциях Центра цифрового развития и Центра перспективных исследований, которым отводится особая роль в вопросах цифровой трансформации Беларуси.

Резиденты ПВТ проявили интерес к этапам реализации мероприятий в рамках Указа, а также созданию «витрины цифровых продуктов» для продвижения готовых решений собственной разработки.

Большая часть мероприятия прошла в формате дискуссии, в ходе которой представители резидентов ПВТ активно задавали волнующие их практические вопросы, касающиеся защиты данных и интеллектуальной собственности, ценообразования, принципов масштабирования их продуктов, алгоритма взаимодействия с государственными организациями и т.д.

В ходе обсуждения было отмечено, что все мероприятия и процедуры в рамках нового законодательства нацелены на поддержку белорусских IT-компаний, в частности на то, чтобы они продвигали свои готовые решения на внутреннем рынке.