Apple заплатит $2 млн за взлом режима блокировки в iPhone

На конференции WWDC в 2022 году Apple представила новую возможность для iPhone - «Режим блокировки». Опция прошита в операционной системе iOS 16 и настроена на борьбу с вирусными атаками.

Теперь компания предложила самое высокое в отрасли вознаграждение в размере двух миллионов долларов за взлом данного режима.

Когда смартфон iPhone пребывает в режиме блокировки, система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок практически во всех сообщениях iMessage. Кроме того, новая функция блокирует звонки FaceTime с необычных номеров, а данные iPhone останутся заблокированными, пока устройство не попадет в руки владельцу.

 

 

 

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Источник: 

securitylab.ru

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Опубликовал: KVbot,

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