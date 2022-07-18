Samsung выпустила приложение Galaxy Enhance-X

Компания Samsung представила приложение Galaxy Enhance-X для Android, позволяющее улучшать качество снимков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Программа помогает увеличить разрешение изображения буквально одним нажатием — на данный момент на рынке уже имеется немало предложений, способных делать то же самое: например, Adobe Lightroom, Snapseed и Picsart.

Дополнительно Galaxy Enhance-X позволяет осветлять тёмные изображения, исправлять нечёткие фотографии, удалять муар со снимков, корректировать лица и вносить другие исправления. После того, как фото улучшено с помощью приложения, в галерее сохраняется как исходник, так и отредактированный вариант в JPEG-формате.

Известно, что Galaxy Enhance-X официально совместимо со смартфонами Samsung под управлением операционной системы Android 10 и выше. Помимо флагманов серий Galaxy Note, Galaxy S и Galaxy Z, его можно устанавливать на смартфоны среднего уровня серий A, M и F, использующих One UI 2.5, 3.0, 4.0 и 4.5.