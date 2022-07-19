В Беларуси открылся предзаказ на смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro

Белорусским покупателям с 19 июля стали доступны к предзаказу смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro. Их отличают стильный дизайн, сверхпрочный корпус из титана или керамики, сверхчеткий AMOLED-экран, большой выбор циферблатов, более 100 режимов тренировок и функции мониторинга – от измерений пульса и ЭКГ до контроля сна и стресса.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro будут представлены в двух версиях: Ceramic – с керамическим корпусом на 43 мм, Titanium – из титанового сплава размером 46 мм. С 19 июля на них открылся предзаказ в интернет-магазинах крупных торговых сетей, а с 5 августа стартуют продажи. Титановая версия с черным каучуковым ремешком доступна за 949 рублей, а с серым кожаным ремешком – за 999 рублей, Часы в белом керамическом корпусе с серебряным безелем стоят 1099 рублей, а с золотым безелем – 1349 рублей.

Первым покупателям – беспроводные наушники Freebuds 4i в подарок, а к белой версии часов с золотым безелем можно получить наушники Freebuds 4 (у мобильных операторов – за 10 копеек). Количество подарков ограничено.

Наследие и эволюция Gran Turismo

Серия Huawei Watch GT вдохновлена ​​гоночными автомобилями для «больших путешествий». GT в названии расшифровывается как Gran Turismo (или Grand Tourer), что является отсылкой к надежным и мощным спорткарам, ставшим синонимом роскоши, приключений и выносливости. Такими же качествами, по задумке разработчиков, обладают и смарт-часы.

Первая модель серии GT была выпущена в 2018 году. Она произвела фурор на мировом рынке благодаря двухнедельной работе без подзарядки, научно обоснованным рекомендациям и возможностям мониторинга здоровья.

В новых версиях появились инновационные функции, специальные режимы тренировок и более точный мониторинг здоровья. Вместе с ними совершенствовался и дизайн умных часов. Модель Huawei Watch GT 3 Pro и вовсе вывела его на новый уровень.

Titanium Edition: сверхпрочные часы в стиле футуризма 19-го века

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition выполнены в концепции футуризма 19-го века, в которую внесены современные дизайнерские решения. Модель оснащена сверхчетким AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466x466. Экран прекрасно передает цвета и отображает мелкие детали.

Сверхпрочный, но легкий корпус изготовлен из титана и выдержит любые нагрузки. Дисплей сделан из сапфирового стекла – материала, сравнимого по твердости с алмазом. В сравнении с предыдущим поколением смарт-часы стали тоньше на 0,5 мм.

Вращающаяся заводная головка выполнена в стиле традиционных часов. С ее помощью можно изменять масштаб, выбирать интерфейсы и настраивать другие параметры.

Ceramic Edition: корпус из керамики по мотивам арт-шедевра

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition навеяны идеей слияния восточных и западных традиций, а источником вдохновения для разработчиков выступила картина Боттичелли «Рождение Венеры». Это нашло отражение в безеле из золота и серебра в виде ракушек и 24 изысканных узорах в виде волн.

Что важно, корпус смарт-часов выполнен из керамики, которая не боится коррозии и нагрева. Цветочный циферблат в течение дня меняет свою форму, что символизирует вечное течение времени.

Как и титановые часы, Ceramic Edition защищает экран твердым сапфировым стеклом, что делает его устойчивым к царапинам и ударам. Оно также используется в датчике задней панели для лучшего проникновения света и точного мониторинга сердечного ритма. Вращающаяся заводная головка выполнена в едином стиле с корпусом. Под стеклом находится AMOLED-дисплей на 1,32 дюйма с HD-разрешением 466x466, который обеспечивает высокое качество изображения.

Более 100 режимов тренировок и личный беговой план

Huawei Watch GT 3 Pro поддерживают более 100 режимов тренировок. Они также позволяют сформировать личный план беговых занятий на основе уровня физической подготовки. Система оценивает такие данные, как темп, частота сердечных сокращений, расстояние и другие факторы, чтобы предоставить компетентные советы.

Режимы тренировок охватывают разные виды спорта – от гольфа до лыжных гонок и фридайвинга. На каждое занятие можно сформировать свой плейлист композиций для последующей передачи через Bluetooth.

Измерение ЭКГ, пульса, качества сна и уровня стресса

В Huawei Watch GT 3 Pro собрано множество функций, позволяющих следить за состоянием здоровья. Умные часы оснащены датчиком для снятия ЭКГ и способны в режиме реального времени отслеживать синусовый ритм, оповещая о разных видах аритмии. Присутствует и постоянный мониторинг пульса, а технология Huawei TruSeenTM 5.0+ измеряет уровень кислорода в крови. Смарт-часы также фиксируют фазы и время сна, равно как и определяют уровень стресса.

Кроме того, предусмотрена функция управления женским здоровьем. Смарт-часы могут отслеживать проблемы с самочувствием и качество отдыха, а также напоминать о необходимости приема воды и лекарств.

Режим фридайвинга и погружение до 30 метров

Еще одно отличие смарт-часов – повышенная водонепроницаемость. Модель успешно прошла более 200 циклов испытаний под давлением воды и соответствует техническому стандарту EN 13319. Смарт-часы выдерживают погружение на глубину до 30 метров в пресную и соленую воду, так что прекрасно подходят для подводного плавания.

Новый режим для фридайвинга предоставляет информацию о погружении в режиме реального времени, что крайне важно при обучении. А функция тренировки апноэ помогает в развитии навыка длительной задержки дыхания.

Для точного ориентирования на местности предусмотрена поддержка GPS, ГЛОНАСС и других спутниковых систем навигации, которые охватывают весь мир.

До 14 дней без подзарядки, прием звонков и оплата покупок

Huawei Watch GT 3 Pro способны долго работать без подзарядки: Titanium Edition – до 14 дней, а Ceramic Edition – до 7 дней. Предусмотрена беспроводная зарядка, а магнитная – стала на 30% быстрее, чем у предшественника.

Смарт-часы работают на операционной системе HarmonyOS. Можно свободно устанавливать различные приложения для тренировок, игр и развлечений.

Также присутствуют звонки по Bluetooth и встроенный голосовой помощник.

Цена и доступность

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro представлены в Беларуси двумя разными корпусами и четырьмя видами ремешков. Рекомендованная цена титановой версии темного цвета с черным каучуковым ремешком – 949 рублей, а с серым кожаным ремешком – 999 рублей. Часы в белом керамическом корпусе с серебряным безелем доступны за 1099 рублей, а с золотым безелем – за 1349 рублей. Предзаказ можно сделать в интернет-магазинах крупных торговых сетей. Первые покупатели в качестве подарка получат беспроводные наушники Freebuds 4i, а к белой версии с золотым безелем прилагаются наушники Freebuds 4 (у мобильных операторов – за 10 копеек). Количество подарков ограничено.