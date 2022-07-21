Apple выпустила обновление для iPhone

Компания Apple выпустила iOS 15.6 и iPadOS 15.6 — шестое значительное обновление операционных систем iOS и iPadOS 15, первоначально дебютировавших в сентябре 2021 года.

Апдейт предлагает новую функцию для приложения TV, а также исправления ошибок, обновления безопасности и улучшения. В приложении TV теперь можно перезапускать спортивные трансляции, ставить их на паузу и перематывать вперед и назад. Кроме того, были устранены проблемы с некорректным отображением заполненности памяти, замедлением работы устройств Брайля, а также браузером Safari, из-за которой вкладка могла вернуться к отображению открытой ранее страницы.

Обновления iOS 15.6 и iPadOS 15.6 можно загрузить бесплатно, программное обеспечение доступно на всех поддерживаемых устройствах «по воздуху» в приложении «Настройки» («Основные» > «Обновление ПО»).