Приглашаем на бесплатную онлайн-встречу для админов "Комплексное решение ИТ-задач"

27 июля в 11.15 (GMT+3) вы узнаете про универсальное ПО на онлайн-встрече "Комплексное решение ИТ-задач: обзор возможностей межсетевого экрана ИКС".

В программе:

защита сети и ее устойчивость перед угрозами любого типа

настройка безопасного доступа и удаленной работы сотрудников

фильтрация контента, блокировка нежелательных веб-ресурсов, включая рекламу и баннеры

офисная IP-телефония со всеми необходимыми функциями: конференции, управление вызовами, очередями, записью и т.д.

ответы на ваши вопросы и подарки активным участникам вебинара.

С помощью ИКС можно решать ИТ-задачи спокойно, легко, без рутины. Регистрируйтесь и узнайте подробности.

Присоединяйтесь к мероприятию по этой ссылке.

А бесплатно протестировать ИКС можно здесь.