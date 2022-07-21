Приглашаем на бесплатную онлайн-встречу для админов "Комплексное решение ИТ-задач"

27 июля в 11.15 (GMT+3) вы узнаете про универсальное ПО на онлайн-встрече "Комплексное решение ИТ-задач: обзор возможностей межсетевого экрана ИКС".
В программе:
- защита сети и ее устойчивость перед угрозами любого типа
- настройка безопасного доступа и удаленной работы сотрудников
- фильтрация контента, блокировка нежелательных веб-ресурсов, включая рекламу и баннеры
- офисная IP-телефония со всеми необходимыми функциями: конференции, управление вызовами, очередями, записью и т.д.
- ответы на ваши вопросы и подарки активным участникам вебинара.
С помощью ИКС можно решать ИТ-задачи спокойно, легко, без рутины. Регистрируйтесь и узнайте подробности.
Присоединяйтесь к мероприятию по этой ссылке.
А бесплатно протестировать ИКС можно здесь.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Регион:
Рубрики:
На правах рекламы, OOO «А-Реал Консалтинг», ИНН 7606047112
Горячие темы