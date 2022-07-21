Приглашаем на бесплатную онлайн-встречу для админов "Комплексное решение ИТ-задач"

27 июля в 11.15 (GMT+3) вы узнаете про универсальное ПО на онлайн-встрече "Комплексное решение ИТ-задач: обзор возможностей межсетевого экрана ИКС".

В программе:

  • защита сети и ее устойчивость перед угрозами любого типа
  • настройка безопасного доступа и удаленной работы сотрудников
  • фильтрация контента, блокировка нежелательных веб-ресурсов, включая рекламу и баннеры
  • офисная IP-телефония со всеми необходимыми функциями: конференции, управление вызовами, очередями, записью и т.д.
  • ответы на ваши вопросы и подарки активным участникам вебинара.

С помощью ИКС можно решать ИТ-задачи спокойно, легко, без рутины. Регистрируйтесь и узнайте подробности. 

Присоединяйтесь к мероприятию по этой ссылке

А бесплатно протестировать ИКС можно здесь.

 

 

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На правах рекламы, OOO «А-Реал Консалтинг», ИНН 7606047112

Опубликовал: KVbot,

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