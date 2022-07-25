Представлен смартфон Vivo Y30 5G

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня Y30 5G под управлением операционной системы FunTouch OS 12 на основе Android 12. Новинка представлена в цветовых вариантах Starlight Black (чёрный) и Rainbow Fantasy (градиентный).

В основу лёг процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт.

Дисплей IPS с диагональю 6,51" обладает разрешением HD+ (720 × 1600 точек) и соотношением сторон 20:9. В небольшом экранном вырезе расположена 8-Мп селфи-камера. Двойная тыльная камера объединяет 50-Мп основной сенсор и 2-Мп датчик для макросъёмки.

В арсенале смартфона — боковой сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Аппарат заключён в корпус толщиной 8,25 мм, а вес составляет около 193 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 10-Вт зарядкой. Стоит новинка приблизительно $240.