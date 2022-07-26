Представлен смартфон Lenovo Legion Y70

Компания Lenovo представила новое поколение своей флагманской линейки смартфонов — модель Lenovo Legion Y70.

Lenovo Legion Y70 оснащен флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Энергопотребление центрального процессора и графического адаптера снижено примерно на 30% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1, а общее энергопотребление платформы снижено примерно на 15%.

Толщина корпуса Lenovo Legion Y70 составляет всего 7,99 мм, при этом он оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч. Это самый тонкий смартфон с таким аккумулятором на сегодняшний момент. Устройство поддерживает 68-ваттную зарядку.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей, а также 50-мегапиксельную основную камеру. Масса устройства составляет 205 г.