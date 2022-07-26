В МТС действуют скидки на беспроводные наушники JBL

В сети салонов и интернет-магазине МТС действуют скидки на беспроводные наушники JBL. Беспроводная акустика JBL порадует отличным звучанием, длительным временем автономной работы и доступными ценами. Воспользоваться выгодой можно как при оплате единым платежом, так и в рассрочку.

С беспроводным гаджетом JBL вы сможете ощутить полную свободу от проводов и наслаждаться комфортным прослушиванием. Слушайте любимую музыку, аудиокниги, подкасты и ведите разговоры с наушниками JBL на протяжении всего дня. 

Перечень моделей гаджетов и цены на них в рамках акции «Всегда вместе» можно посмотреть по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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