В МТС действуют скидки на беспроводные наушники JBL

В сети салонов и интернет-магазине МТС действуют скидки на беспроводные наушники JBL. Беспроводная акустика JBL порадует отличным звучанием, длительным временем автономной работы и доступными ценами. Воспользоваться выгодой можно как при оплате единым платежом, так и в рассрочку.
С беспроводным гаджетом JBL вы сможете ощутить полную свободу от проводов и наслаждаться комфортным прослушиванием. Слушайте любимую музыку, аудиокниги, подкасты и ведите разговоры с наушниками JBL на протяжении всего дня.
Перечень моделей гаджетов и цены на них в рамках акции «Всегда вместе» можно посмотреть по ссылке.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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