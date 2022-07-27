Представлены ноутбуки, планшет, монитор и другие новинки Huawei для «умного офиса»

Huawei Consumer Business Group представила 11 новых девайсов на международной презентации. Среди них – флагманский ноутбук MateBook X Pro, MateBook D 16 с технологией антенн Metaline, флагманский планшет Huawei MatePad Pro, наушники FreeBuds Pro 2 и мониторы MateView SE с защитой для глаз.

Компания Huawei с 2018 года развивает концепцию интеллектуального взаимодействия устройств для «умного офиса». Текущие новинки позволят еще большему количеству устройств объединяться вместе благодаря функции Drag-to-Connect.

Huawei MateBook X Pro: мощный, прочный и компактный ноутбук

Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro представлен приятным на ощупь металлическим корпусом в чернильно-синем и белом цветах, которые выделяются на фоне ноутбуков привычных оттенков. Впрочем, предусмотрен и классический цвет – «космический серый».

Благодаря легким и прочным сплавам ноутбук весит всего 1,26 кг – корпус максимально портативный и прочный. 14,2-дюймовый дисплей FullView Real Color получил первую в мире сертификацию Eye Comfort 3.0 от TÜV Rheinland.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro оснащен процессором Core 12-го поколения. Он легко справляется со сложными и интенсивными задачами. Благодаря оптимизации на уровне системы и обновленной технологии Super Turbo ноутбук обеспечивает высокую производительность во время видеоконференций и напряженной офисной работы.

Камера с искусственным интеллектом позволяет создавать конференц-залы, а функция Super Device в сочетании с интерактивными жестами открывает новые возможности взаимодействия.

Huawei MateBook: тонкие, быстрые и с технологией антенн Metaline

В серию Huawei MateBook вошли модели MateBook 16s, MateBook 14s и MateBook 14. Все ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения с высокой производительностью.

Huawei MateBook 16s оснащен большим 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2,5K и камерой с искусственным интеллектом. В свою очередь Huawei MateBook 14s и MateBook 14 получили 14-дюймовый дисплей FullView с соотношением сторон 3:2.

Компактный дизайн с высокой мощностью совмещают и другие модели. MateBook D 16 с 16-дюймовым дисплеем весит всего 1,7 кг и имеют толщину в 18,4 мм. И это первый ноутбук с технологией антенн Huawei Metaline, которая повышает скорость на 56% и обеспечивает сверхбыстрый интернет даже в местах со слабым сигналом Wi-Fi.

Huawei MatePad Pro: флагманский планшет с повышенной защитой для глаз

Флагманский планшет Huawei MatePad Pro получил 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а соотношение площади экрана к корпусу составляет впечатляющие 92%. Это первый в мире планшет, сертифицированный TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, что говорит о повышенной защите для глаз.

Планшет весит всего 440 г, а его толщина – всего 5,9 мм. Система Huawei Sound обеспечивает кинематографическое погружение. Модель поддерживает множество функций, вроде многооконного режима, Huawei Smart Magnetic Keyboard и Huawei M-Pencil второго поколения. Новый стилус выполнен в белом цвете и максимально удобен для письма и рисования.

Huawei FreeBuds Pro 2: глубокие низкие частоты и повышенное шумоподавление

Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 получили двойные динамики, которые обеспечивают высокое качество звука и передают глубокие низкие частоты. Они прошли сертификацию HWA и Hi-Res Wireless Dual HD Audio. Наушники разработаны совместно с французской компанией Devialet, которая специализируется на профессиональной аудиотехнике.

Новая функция шумоподавления при вызове Pure Voice повышает качество голосовых вызовов благодаря наличию 4 микрофонов и эксклюзивного алгоритма шумоподавления на основе нейронной сети. Система Triple Mic ANC с 3 высокочувствительными микрофонами улучшает на 15% эффективность активного шумоподавления (ANC) с глубиной до 47 дБ.

Huawei MateView SE: монитор с защитой глаз и эффектом погружения

Еще одно новинка – Huawei MateView SE – представляет собой 24-дюймовый дисплей для работы и учебы. Соотношение экрана к корпусу составляет 92%. Монитор обеспечивает высокую цветопередачу, что позволяет ощутить эффект погружения. Каждое устройство проходит индивидуальную калибровку перед доставкой, чтобы обеспечить точность цветопередачи.

Режим электронной книги имитирует эффект чернил на бумаге, что делает долговременное редактирование и чтение максимально комфортным. Монитор имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания TÜV Rheinland, а также первый в истории сертификат низкой зрительной утомляемости от SGS.

Регулируемая поворотная подставка поддерживает поворот от 0 до 90 градусов, вертикальный поворот от 0 до 110 мм, регулировку высоты вверх-вниз, а также угла наклона от -5 до 18 градусов. Предусмотрено и настенное крепление.

Huawei WiFi Mesh с поддержкой высокоскоростного Wi-Fi 6 Plus

Новые маршрутизаторы Huawei WiFi Mesh 7 и Mesh 3 поддерживают невероятно быстрые соединения Wi-Fi 6 Plus в радиусе 600 «квадратов» с более чем 250 устройствами, что делает их идеальными для больших домов.

Новые маршрутизаторы обеспечивают одновременную потоковую передачу фильмов в формате 8K, поддержку прямых трансляций и возможность участия в онлайн-играх без траты времени на буферизацию. Настройка осуществляется в несколько простых шагов, а с помощью One-Touch Connect пользователь может подключить смартфон к сети одним касанием.

Стильный рюкзак и беспроводная мышь Huawei

Также был представлен стильный рюкзак Huawei вместительностью 18,5 л, в который можно положить ультратонкий ноутбук на 11-16 дюймов. Рюкзак изготовлен из водонепроницаемой ткани и имеет поролоновые вкладки высокой плотности.

Беспроводная мышь Huawei впервые обеспечивает бесшовное подключение для совместной работы с устройствами. Эргономичный дизайн разработан с учетом потребностей офисных работников и идеально повторяет контур ладони.