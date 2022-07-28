Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 10A Sport

Китайская компания Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 10A Sport на аппаратной платформе MediaTek. Аппарат будет предлагаться в цветовых исполнениях Charcoal Black (чёрный), Sea Blue (синий) и Slate Grey (серый) по ориентировочной цене $140.

Применён процессор Helio G25, который объединяет восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем LTE. Чип функционирует в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти.

Дисплей имеет диагональ 6,53", обладает разрешением HD+ (1600 × 720 точек), пиковой яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1. Заявлен 70-процентный охват цветового пространства NTSC.

Во фронтальной части установлена 5-Мп камера; поддерживается функция разблокировки по лицу AI Face Unlock. Сзади располагается одинарная камера на базе 13-Мп датчика.

В арсенале смартфона — флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты составляют 164,9 × 77,07 × 9,0 мм, вес — 194 г.