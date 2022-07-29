Компания Motorola представила смартфон Moto G32 стоимостью 210 евро. Устройство уже поступило в продажу на некоторых европейских рынках, а «в ближайшие недели» также будет выпущено в Индии и странах Латинской Америки.

В основе Moto G32 используется однокристальная платформа Snapdragon 680. Она изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу, имеет четыре ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) с частотой 2400 МГц, четыре ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) с частотой 1900 МГц, а также графическое ядро Adreno 610 с частотой 600 МГц.

Moto G32 получил 6,5-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппарат предлагается в двух конфигурациях памяти: с 4 или 6 Гбайт оперативной и соответственно 64 или 128 Гбайт флеш-памяти. Питается устройство от батареи на 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.

Фронтальная камера новинки — 16-мегапиксельная с матрицей Quad Bayer. Основной блок камер состоит из 50-Мп сенсора формата 1/2,76 дюйма и пикселем размером 0,64 мкм, 8-Мп широкоугольной камеры с углом обзора 118 градусов, а также 2-Мп макромодуля. Из-за ограничений чипсета новинка может снимать видео максимум при разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду.

Устройство предлагается в версиях с поддержкой одной и двух SIM-карт. В обоих случаях аппарат также оснащается отдельным разъёмом для карты памяти microSD. Поддержки стандарта 5G здесь нет, заявлен только 4G. Отмечается поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и NFC. Разъём для зарядки — USB Type-C 2.0. В наличии также 3,5-мм аудиовыход, два динамика и модуль FM-радио.

Размеры устройства составляют 161,8 × 73,9 × 8,5, а вес равен 184 г. Корпус новинки имеет влагоотталкивающий корпус. Полноценной защиты от воды нет.

Сам аппарат предлагается в тёмно-сером и серебристом вариантах корпуса, а также в цвете розовое золото.