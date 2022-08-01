Все и сразу с «МЕГА Макс» – получайте бесплатную мобильную связь, домашний интернет и ТВ всего за 99 копеек в месяц

Жаркий сезон продолжается вместе с МЕГА-предложением от А1! В рамках акции новые пользователи тарифного плана «МЕГА Макс» получают не только домашний интернет и ТВ всего за 0,99 рубля в месяц, но и бесплатную безлимитную мобильную связь на уже действующий или новый мобильный номер.

«МЕГА Макс» выгодно объединяет комплекс услуг, состоящий из:

Домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с;

Более 130 телеканалов в рамках видеосервиса VOKA;

Мобильной связи с безлимитным доступом в интернет и неограниченным количеством минут во все сети.

Для подключения необходимо оставить заявку на internet.a1.by, по телефону 150, в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «Алло!» и «На связи».

Спешите подключиться до 30 сентября 2022 года и закройте все возможные потребности в услугах связи – для общения, работы и развлечений в любом месте, где есть сеть А1.

С правилами акций можно ознакомиться по ссылкам ниже:

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.a1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.