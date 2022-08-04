МТС предложил подключить к тарифам «Супер» скоростные безлимиты

МТС запустил дополнительные услуги «Супер Турбо 5» и «Супер безлимит на сутки» для тарифных планов обновленной линейки «Супер». Теперь абоненты могут добавить 5 ГБ мобильного трафика на неограниченной скорости либо пользоваться максимально быстрым безлимитным интернетом в течение 24 часов.

«Супер Турбо 5» позволяет разово увеличить на 5 ГБ объем интернет-трафика на безлимитной скорости. Стоимость подключения услуги — 5 рублей. Услуга «Супер безлимит на сутки» обеспечивает максимально возможную скорость мобильного интернета в течение 24 часов. Объем скачанного и переданного трафика при этом не имеет значения. Подключить суточный безлимит можно за 3 рубля.

Обе услуги доступны только для абонентов, которые обслуживаются на тарифах «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30», «Супер Junior» и «#Супер20МТС». Для подключения «Супер Турбо 5» предусмотрен USSD *926#, а для «Супер безлимита на сутки» — *927#. Также абоненты могут активировать дополнительные услуги с помощью мобильного приложения «Мой МТС».

Подробнее об услуге «Супер Турбо 5» — здесь, а «Супер безлимита на сутки» смотрите здесь.