OnePlus анонсировала пользовательский интерфейс OxygenOS 13 на базе Android 13 для своих устройств. Он будет доступен для всех подходящих смартфонов (под брендами OnePlus и Nord), начиная с конца этого года, когда Google выпустит стабильную версию Android 13.

Первая бета-версия OxygenOS 13 скоро будет доступна для OnePlus 10 Pro 5G. Компания также объявила список устройств OnePlus, которые имеют право на обновление Android 13. К ним относятся: OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus 10R, OnePlus 9RT, OnePlus 9R, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro .

Обновление будет выпущено в конце этого года.