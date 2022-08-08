В МТС начались продажи флагманских смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Lite

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Lite. Обе модели относятся к актуальной флагманской серии, оснащены большим объемом памяти, превосходными камерами и экранами первоклассного уровня.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Lite обладают отличными характеристиками, которые дают возможность быстро справляться с самыми сложными задачами и обеспечивают высокий уровень комфорта при повседневном использовании. Они могут похвастаться топовыми AMOLED-экранами с разрешением 1080x2400 пикселей и поддержкой частоты обновления кадра 120 Гц.

Xiaomi 12 – базовая флагманская модель, которая придется по душе даже самому искушенному пользователю. Она получила компактный 6,28-дюймовый дисплей со сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Повышенная частота дискредитации 480 Гц позволит вовремя опережать соперников в мобильных играх и без задержек взаимодействовать с системой. Быстро срабатывающий сканер поможет не тратить время на ввод пароля.

Для создания высококачественных снимков и видео в Xiaomi 12 предусмотрена основная светочувствительная тройная камера на 50+13+5 Мп. Она обладает системой оптической стабилизации и способна снимать ролики в качестве 8K. Фронтальная камера на 32 Мп работает при поддержке алгоритмов ИИ, которые помогают получать правильный цвет лица и натуральные полутона на селфи-фотографиях. Длительное время автономной работы аппарата обеспечивает батарея емкостью 4500 мАч, поддерживающая технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Смартфон Xiaomi 12 с 8/256 ГБ памяти все желающие могут приобрести единым платежом за 2799 рублей. Он также доступен в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи МТС. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 270 рублей, а на два года – 135 рублей.

Xiaomi 12 Lite – упрощенная флагманская модель, для которой характерен более тонкий и легкий корпус. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым экраном с поддержкой частоты дискредитации 240 Гц. От царапин и повреждения дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Устройство позволяет вести съемку с помощью основной тройной камеры на 108+8+2 Мп и селфи-камеры на 32 Мп. Обе поддерживают ночной режим. Основная камера способна записывать 4К-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера умеет сглаживать кожу с помощью специальных фильтров. Батарея емкостью 4300 мАч благодаря быстрой зарядке 67 Вт способна заряжаться до 100% всего за 41 минуту.

Легкий и быстрый Xiaomi 12 Lite с 8/256 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» единым платежом можно приобрести за 1499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 150 рублей, на два года – 80 рублей.