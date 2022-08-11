МТС сделал доступнее мобильную связь для новых бизнес-клиентов

Акционное предложение «Большие возможности» от МТС стало привлекательнее. Подключая его, новые корпоративные абоненты за 16,35 рублей в месяц получают неограниченное число минут исходящих вызовов во все сети, безлимитный мобильный интернет на высокой скорости и 50 SMS.

Акция «Большие возможности» включает в себя тарифный план «Умный бизнес 2», в абонентскую плату которого включены 50 SMS, а также услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая предоставляет безлимит на звонки в сети всех белорусских операторов, вторая активирует неограниченный по объему трафика мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.

По новым условиям акции «Большие возможности» цена на весь пакет услуг снижается до 16,35 рубля в месяц в течение первых 90 дней после подключения. После окончания промо-периода общая стоимость составит 29,07 рубля, но абонент сможет самостоятельно отключить дополнительные услуги.

Акция «Большие возможности» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подключают новый номер. Воспользоваться предложением можно по 31 октября 2022 года, обратившись в любой салон связи МТС.