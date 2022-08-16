Apple выпустила iOS 16 beta 6

Apple начала предлагать бета-версии iOS 16 beta 6 и iPadOS 16 beta 6 разработчикам, всего через неделю после того, как свет увидели пятые бета-сборки операционных систем. Известно, что чуть позже появились и публичные бета-версии для желающих их опробовать добровольцев.

В iOS 16 ожидается ряд изменений, включая обновление экрана блокировки, новые обои, а также другие возможности. Каждая новая бета iOS 16 обычно включает ряд изменений. Apple получает обратную связь от бета-тестировщиков и в каждой последующей версии по возможности устраняет обнаруженные ошибки.

Примечательно, что Apple переключилась на еженедельный цикл обновления бета-версий, что в очередной раз свидетельствует об ускорении работ над финальным осенним релизом ОС.

Как сообщает 9to5mac, выход операционной системы iPadOS 16 перенесён с сентября на октябрь (планировалось, что она появится одновременно с iOS 16), хотя точная дата релиза пока неизвестна.

iOS 16 beta 5 вышла с одним заметным изменением — на экране появился индикатор заряда батареи с процентом оставшейся энергии.