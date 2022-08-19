Подведены итоги онлайн-интенсива Samsung Bootcamp 2022 по машинному обучению

В рамках глобальной инициативы Samsung Innovation Campus прошел онлайн-курс Samsung ML Bootcamp 2022, посвященный машинному обучению. Программа, созданная для будущих специалистов в области Data Science, включала изучение методов классического машинного обучения (Machine Learning, ML), разбор практических кейсов и задач. Компания Samsung проводит практические интенсивы онлайн уже третий год подряд. В этом году Bootcamp впервые был посвящен машинному обучению. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Онлайн-курс Samsung ML Bootcamp 2022 проходил при поддержке экспертов российского Исследовательского центра Samsung и НИЯУ МИФИ, партнера «IT Академии Samsung» по треку «Искусственный интеллект», преподаватели которого внесли большой вклад в проведение курса и разработку программы.

Интенсив проводился с 5 по 22 июля. К участию приглашались как выпускники образовательных программ «IT Школа Samsung» и «IT Академия Samsung», так и все желающие.

Для успешного прохождения курса требовались знания школьной программы по математике. В течение трех недель участники изучали особенности языка программирования Python и библиотек NumPy, Pandas, MathPlotLib, а также разбирали олимпиадные и реальные задачи, включая задачи на Kaggle — главной платформе для соревнований по ИИ. В завершающей части курса обучающиеся выполнили финальное задание и разобрали его решение.

22 июля были подведены итоги соревнования и определены десять победителей, которые набрали максимальное количество баллов за тест по Python, домашние работы на Kaggle и финальный проект. Победители определялись в трех категориях: школьники, студенты и взрослые. Всего в интенсиве приняли участие 735 человек. До 14 августа участники имели возможность пройти практическую часть курса и набрать необходимое число баллов для получения сертификата Samsung. Это сделали 155 слушателей.

Видеоматериалы курса Samsung ML Bootcamp, собранные в пять плейлистов и выложенные в открытый доступ на YouTube-канале «IT Школа Samsung», уже набрали более 15 тысяч просмотров.