Motorola представит новые смартфоны на презентации 8 сентября

Компания Motorola сообщила о том, что 8 сентября состоится презентация новых смартфонов для глобального рынка. Говорится, что готовящиеся аппараты войдут в семейство Edge.

Известно, что Motorola представит как минимум три новинки. Их названия пока не раскрываются, но наблюдатели полагают, что под маркой Edge выйдут, в частности, модели Moto X30 Pro (на первом изображении) и Moto S30 Pro (на второй иллюстрации), которые в настоящее время доступны в Китае.

Смартфон Moto X30 Pro — первый в мире аппарат с 200-Мп основной камерой. Он оборудован 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 60-Мп селфи-камерой и аккумулятором ёмкостью 4610 мА·ч с поддержкой 125-Вт зарядки.

Модель Moto S30 Pro располагает 6,55-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, чипом Snapdragon 888+, 50-Мп основной камерой и батареей на 4400 мА·ч с 68-Вт зарядкой.

Motorola назвала первые смартфоны, которые получат обновление операционной системы до новейшей версии Android 13. В список вошли десять устройств: Motorola Edge+ (2022), Motorola Edge (2022), Motorola Edge 30 Pro, Motorola Edge 30, Moto G Stylus 5G 2022, Moto G 5G 2022, Moto G82 5G, Moto G62 5G, Moto G42 и Moto G32.