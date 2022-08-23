Viber появился в Samsung Galaxy Store

Мессенджер Viber стал доступен для загрузки в Samsung Galaxy Store. Это позволит еще более широкому кругу пользователей по всему миру скачивать Viber на мобильные устройства Samsung.

Порядка 38,1% активных пользователей Viber на Android используют девайсы Samsung, что делает это обновление важным для этой группы аудитории. Теперь пользователи смогут легко установить Viber на новой платформе, как и другие коммуникационные приложения, такие как WeChat и TikTok.

Samsung Galaxy Store доступен в 125 странах. Приложение также доступно в Apple Store, Huawei Store и Xiaomi Store.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 