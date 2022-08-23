Fight Club по Dota 2 возвращается – и пройдет в 10 белорусских городах

Совсем скоро в Беларуси стартует киберспортивный офлайн-турнир Fight Club по Dota 2. Белорусская ассоциация компьютерного спорта при поддержке видеосервиса VOKA и А1 запускает уже четвертые по счету соревнования в рамках серии. И уже второй раз они будут посвящены дисциплине Dota 2.

Все игры отборочного этапа и этапа Play-Off проводятся в офлайн-формате. Этим Белорусская ассоциация компьютерного спорта поддерживает движение по возрождению клубных LAN-турниров по культовым киберспортивным дисциплинам. В первом турнире по Dota 2, который прошел в феврале-апреле 2022 года, приняли участие 160 команд. Спустя четыре месяца белорусские «дотеры» получили шанс испытать свои игровые навыки и удачу еще раз.

Отборочные игры турнира Fight Club по Dota 2 будут проходить в 16 клубах-партнерах Белорусской ассоциации компьютерного спорта из десяти городов Беларуси:

Бобруйска;

Бреста;

Витебска;

Гомеля;

Гродно;

Кобрина;

Лиды;

Минска;

Молодечно;

Солигорска.

LAN-квалификации в клубах-участниках будут проводиться по выходным с 3 по 25 сентября. Команда-победитель определится в финале, который 8–9 октября пройдет в гомельском компьютерном клубе Platoon.

К участию в турнире приглашаются команды из пяти человек. Оставить свою заявку может любой желающий (но с учетом возможности личного присутствия на играх). Победителям квалификаций, которые будут приглашены к участию в финальных состязаниях, Белорусская ассоциация компьютерного спорта покроет расходы на проезд и проживание. Призовой фонд Fight Club Dota 2 Episode 2 составит 5000 белорусских рублей.

Первые отборочные игры турнира стартуют уже с 3 сентября. Подать заявку на участие, следить за расписанием отборочных игр и получать всю актуальную информацию о турнирах можно в официальной группе Fight Club.

Для зрителей и болельщиков видеосервис VOKA будет вести прямые трансляции всех этапов. Как обычно, они размещаются в разделе «Киберспорт» – вместе с другой актуальной информацией о турнирах Fight Club и других киберспортивных событиях в Беларуси и мире. К освещению событий будут подключены и другие популярные площадки: так, финальные игры будут транслироваться в группе VK и на платформе Twitch.