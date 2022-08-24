Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений

Positive Technologies расширяет линейку продуктов для защиты приложений и выходит на рынок динамического анализа (DAST). Компания первой в России выпустила on-premise-сканер DAST, ориентированный на поиск уязвимостей методом черного ящика. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Ключевые преимущества PT BlackBox — встраивание в процессы непрерывной интеграции и непрерывной доставки, эвристический и сигнатурный поиск уязвимостей, а также простота использования. Установить продукт можно за 30 минут, за час внедрить в контур, а уже через 7 часов с начала сканирования начать работу по устранению уязвимостей.

Сканер безопасности PT BlackBox обнаруживает уязвимости и ошибки окружения приложения во время его выполнения (из списка OWASP Top 10, а также самые популярные и трендовые уязвимости), например такие как RCE, SQLi, file inclusion, OS commanding. При этом PT BlackBox выполняет сканирование в два раза быстрее доступных на российском рынке DAST-решений, которые в основной массе являются open source.

Преимущество использования динамического анализатора Positive Technologies разработчиками, тестировщиками, специалистами по ИБ и DevOps (development & operations) состоит в том, что продукт выполняет роль дополнительного проверяющего: за счет использования метода черного ящика он не только обнаруживает проблемы конфигурации в инфраструктуре, но и определяет, какие уязвимые места, например, выявленные при статическом анализе, действительно могут эксплуатироваться злоумышленниками в атаках. Это позволяет устранять уязвимости на ранних этапах, а также обнаруживать ошибки и уязвимости, которые не получилось найти другими методами.