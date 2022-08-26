Sony проведет презентацию 1 сентября

Sony официально объявила, что проведёт глобальную конференцию, посвящённую презентации нового смартфона Xperia, 1 сентября.

Презентация пройдёт под девизом «Вдохновение и изысканность». На презентации могут показать смартфон Sony Xperia 5 IV, который прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США.

По данным источников, Sony Xperia 5 IV получит экран диагональю 6,04 дюйма и корпус шириной 67,1 мм и высотой 155,74 мм. Смартфон будет оснащён флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. У него будет три датчика изображения разрешением по 12 Мп: Sony IMX557, Sony IMX363 и Sony IMX663. Вторая камера будет сверхширокоугольной, третья получит телеобъектив. Sony Xperia 5 IV получит NFC, разъём для наушников 3,5 мм, будет поддерживать Wi-Fi 6 и беспроводную зарядку (впервые в этой линейке).