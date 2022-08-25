Amazon представила новый ИИ-инструмент Alexa Game Control

Amazon объявила о запуске нового ИИ-инструмента Alexa Game Control в ходе мероприятия Gamescom 2022. С Alexa Game игроки смогут выполнять внутриигровые действия: взаимодействие с неигровыми персонажами (NPC), обмен оружием и другие действия, используя свой голос. Игрокам не нужно устройство Echo, чтобы играть в игры своим голосом; они могут использовать любой микрофон или гарнитуру, подключенные к их ПК или консоли. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Alexa Game Control — это технология, которая поддерживает ПК и консольные устройства с SDK/плагином, который поддерживает игровые движки UE4, Unity и C++. Внедряя Alexa Game Control в свои игры для ПК или консолей, разработчики игр могут легко включить голосовой игровой процесс, а также создать инновационные новые игровые дизайны.

Более того, с Alexa Game Control игроки могут использовать внутриигровые голосовые команды, например, «переключиться на мое лучшее оружие», не произнося слово пробуждения «Alexa». Игроки также имеют доступ к функциям Alexa: управление устройствами «умный дом», установка таймеров и доступ к погоде с помощью таких фраз, как «Алекса, включи свет в гостиной». На Gamescom 2022 разработчик игр Deep Silver объявил о зомби-саги Dead Island 2 с Alexa Game Control.

Alexa Game Control построен на той же технологии Alexa, что и Alexa voice AI. Инструмент в настоящее время находится в закрытой бета-версии.