Xiaomi отказывается от поддержки 81 модели смартфонов

Xiaomi обновила перечень моделей смартфонов, достигших стадии EOS (End of Support). Его новая версия пополнилась несколькими недорогими моделями. Для них больше не будут выпускаться никакие обновления.

Обновлённый список полного прекращения поддержки пополнили Xiaomi Mi 8, Mi 9 и Redmi 7A. Эти устройства получили MIUI 12.5 в качестве последнего обновления.

Начиная с 25 августа указанные модели не будут получать от Xiaomi никаких обновлений безопасности или оболочки MIUI.