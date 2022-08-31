Xiaomi представила смарт-телевизоры Smart TV X с разрешением 4К

Компания Xiaomi анонсировала серию умных телевизоров Smart TV X: представлены модели размером 43, 50 и 55 дюймов по диагонали. Все устройства соответствуют формату 4К, то есть, обладают разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Новинки поддерживают технологии HDR10, HLG и Dolby Vision. Каждая из них обеспечивает 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Частота обновления составляет стандартные 60 Гц. В основу новинок положен процессор с четырьмя вычислительными ядрами Arm Cortex-A55. Чип содержит графический ускоритель Arm Mali G52 MC1. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 8 Гбайт.

В качестве программной платформы применяется Android TV с фирменной надстройкой PatchWall. Говорится о возможности взаимодействия с умным голосовым помощником Google Ассистент.

В набор интерфейсов входят три порта HDMI 2.1, два разъёма USB, сетевой порт Ethernet, 3,5-мм аудиогнездо. Цена начинается с 365 долларов США.