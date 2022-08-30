Названы самые популярные языки программирования

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) составил рейтинг самых популярных в 2022 г. языков программирования. В перечне все они разделены по шкале востребованности с максимальной оценкой в 100 баллов.

В сравнении с рейтингом образца 2021 г. в новом списке произошли кардинальные изменения. Теперь в пятерке лидеров языки С, С++ и C#, Java сместился со второй строчки на пятую, а SQL поднялся с 15 места на шестое. Появились и совершено новые игроки, сразу занявшие высокие позиции. Например, в рейтинг ворвался язык TypeScript, с ходу получивший 10 место.

Первое место смог сохранить за собой Python, в рейтинге Tiobe тоже считающийся лидером.