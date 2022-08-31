В МТС появились 6 новых смартфонов Samsung

В МТС стало больше смартфонов Samsung. Ассортимент пополнился последними моделями из линейки A. Среди них есть устройства с квадрокамерами и дисплеями с поддержкой частоты 120 Гц. Каждая новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. В продаже появились модели Samsung Galaxy A03 Core, A13, A23, A33 5G, A53 5G и A73 5G.

Флагманская модель линейки Samsung Galaxy A73 5G оснащается большим 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном с высоким разрешением 2400х1080 пикселей и повышенной частотой обновления картинки 120 Гц. Основная камера на 108 Мп оборудована оптическим стабилизатором и работает при поддержке трех дополнительных сенсоров: сверхширокоугольного на 12 Мп, макрокамеры на 5 Мп и датчика глубины на 5 Мп. Имеется модуль NFC, сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, а корпус надежно защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A73 5G с 6/128GB памяти все желающие в рамках акции «Для всех» могут приобрести за 1849 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год по акции «Удачная покупка!» ежемесячный платеж составит 169 рублей, а на два года – 86 рублей. Версия Samsung Galaxy A73 5G с 8/256GB памяти доступна за 2059 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 188 рублей, а на два года – 99 рублей.

Смартфон Samsung Galaxy A53 5G получил яркий 6,5-дюймовый SuperAMOLED экран с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц. Качественные снимки в нем позволяет создавать квадрокамера на 64 Мп с оптической стабилизацией и идентичными предыдущей модели тремя дополнительными модулями. В наличии также – подэкранный дактилоскопический сканер и пылевлагозащита по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A53 5G с 6/128GB памяти единым платежом можно приобрести за 1499 рублей, а с 8/256GB памяти – за 1659 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 137 и 151 рубль сответственно, а на два года – 70 или 78 рублей.

Модель Samsung Galaxy A33 5G предлагает 6,4-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 90 Гц, умную квадрокамеру с оптической стабилизацией на 48+8+5+2 Мп, поддержку NFC, подэкранный дактилоскопический сканер и защиту уровня IP67. Громкое и чистое звучание в нем обеспечивают два стереодинамика.

Samsung Galaxy A33 5G с 6/128GB единым платежом предлагается за 1259 рублей, в рассрочку на год – за 115 рублей в месяц, а на два года – за 59 рублей в месяц.

В распоряжении у Samsung Galaxy A23 – PLS LCD-дисплей с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 2408х1080 пикселей и частотой 90 Гц, квадрокамера на 50+5+2+2 Мп с оптической стабилизацией, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и поддержка NFC. Экран защищен от царапин прочным стеклом Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A23 с 4/64GB памяти можно забрать за 829 рублей, а с 4/128GB памяти – за 959 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячные платежи за менее вместительную версию начинаются от 39 рублей, а за более вместительную – от 45 рублей.

Samsung Galaxy A13 примечателен большим 6,6-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением 2408х1080 точек, основной камерой на 50+5+2+2 Мп, возможностью идентификации по отпечаткам пальцев. Предусмотрена возможность подключения проводных наушников и установки карты памяти microSD до 1 ТБ.

Версию Samsung Galaxy A13 с 3/32GB памяти можно приобрести за 599 рублей, с 4/64GB – за 669 рублей, а 4/128GB – за 749 рублей. В рассрочку они доступны по цене от 28, 31 и 35 рублей в месяц соответственно.

Samsung Galaxy A03 Core – недорогая модель для тех, кому нужны только самые базовые функции смартфона. Устройство оснащено 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 точек, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Поддерживается функция разблокировки по лицу и возможность установки карты памяти до 1 ТБ. К нему можно подключать как проводные, так и беспроводные наушники.

Samsung Galaxy A03 Core с 2/32GB памяти единым платежом можно приобрести за 379 рублей, в рассрочку на год – за 35 рублей в месяц, а на два года – за 18 рублей в месяц.