Samsung представила бета-версию Samsung Internet 19.0

Samsung Electronics представила бета-версию Samsung Internet 19.0. Браузер получил новые возможности. Бета-версия доступна для загрузки в Google Play и Galaxy Store. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Теперь технология Smart Anti-Tracking продвинулась еще на один шаг вперед. В новой версии Samsung Internet 19.0 она также обнаруживает домены, которые работают в связке с известными трекерами, и немедленно сообщает об опасности.

Функция защиты от фишинга предупреждает пользователей, когда они случайно попадают на мошеннический сайт, который считали проверенным, например, из-за схожего URL-адреса. Благодаря этому пользователь может вовремя обнаружить обман и защитить личную информацию от злоумышленников.

В бета-версии Samsung Internet 19.0 пользователи могут быстро проверить защиту от отслеживания данных с помощью новой функции «Информация о конфиденциальности». Коснувшись значка блокировки в адресной строке, можно узнать, защищено ли подключение к тому или иному сайту и сколько трекеров было заблокировано; проверить количество файлов cookie и удалить их; а также мгновенно разрешить или запретить сайту получать данные о местоположении, изображение с камеры и звук с микрофона.

Новый график блокировщика рекламы помогает пользователям понять эффективность настроек конфиденциальности. Пользователи могут быстро проверить насколько хорошо работают их настройки конфиденциальности с помощью диаграммы, показывающей количество рекламы, блокируемой каждый день в течение недели.

Samsung Internet 19.0 поддерживает функцию извлечения текста из изображений на странице, а также нижнюю панель инструментов при использовании на смартфонах серии Galaxy Z Fold. В новой версии навигация стала еще удобнее и интуитивнее.

Меню Расширений позволяет пользователю работать в интернете эффективнее. В бета-версии Samsung Internet 19.0 расширения работают и в Секретном режиме, поэтому теперь не нужно выбирать между конфиденциальностью и индивидуальными предпочтениями. Каждое из дополнений можно быстро включать и выключать в Меню Расширений.

Теперь дополнения можно использовать в режиме Samsung Internet Secret. Пользователи могут отключить функции позже в меню дополнений. Пользователи Samsung Internet 19.0 также могут синхронизировать закладки в браузере на смартфоне и в Chrome на компьютере с помощью расширения Samsung Internet для Chrome. Перейти к любимым страницам, сохраненным на смартфоне, можно на компьютере, и наоборот.

После периода бета-тестирования Samsung планирует официально выпустить Samsung Internet 19.0 в четвертом квартале 2022 года. Пользователи текущей версии браузера получат уведомление, когда новая версия станет доступна.