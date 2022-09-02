Meta разрабатывает ИИ, который сможет читать мысли и переводить их в речь

Компания Meta рассказала об исследовании в области ИИ для создания системы, которая сможет расшифровывать мозговую активность и переводить её в речь. Результаты показывают, что ИИ-модель может декодировать соответствующие речевые сегменты с точностью до 73%. Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Ежегодно более 69 миллионов человек во всем мире страдают травматическим повреждением мозга, из-за чего многие из них не могут общаться с помощью речи или жестов. Жизнь этих людей могла бы значительно улучшиться, если бы исследователи разработали технологию, которое может декодировать мысли в речь. Мы разработали модель ИИ, которая может помочь в этом", - рассказали в Meta.

Модель ИИ фиксировал, как мозг участников реагирует на различные слова или фразы. Далее система выделял текст, на которые реакция была самой значительной. После из них составлялся «словарь». На данный момент ИИ смог проанализировать 793 самых популярных слов.