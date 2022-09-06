VK Образование запускает онлайн-лекторий, в рамках которого будут проходить встречи с представителями креативных индустрий. Сентябрьские лекции подготовлены в сотрудничестве с Мультимедиа Арт Музеем (МАММ). Они будут посвящены взаимодействию науки, искусства и новых технологий.

VK Creative Talks — проект для всех, кто интересуется искусством и новыми технологиями. Каждые две недели представители креативных индустрий, работающие в разных направлениях, будут делиться своим опытом и мыслями на актуальные темы. Первые два цикла лекций пройдут уже 6 и 20 сентября в московском офисе VK. Они будут посвящены междисциплинарному взаимодействию науки, искусства и инновационных технологий в современном мире. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Анонсы встреч в рамках VK Creative Talks будут опубликованы в сообществе VK Образование ВКонтакте.