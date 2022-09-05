AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на август 2022 года.

С выходом новых платформ продолжают меняться и рейтинги AnTuTu. В августе сразу в трех ценовых категориях вперед вырвались модели Xiaomi и Redmi. В самой бюджетной категории до 1999 юаней (до 287 долларов) первое место занял Redmi Note 11T Pro, а второе — Redmi Note 10 Pro. Третье место теперь принадлежит Vivo T2x.

Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 288 до 432 долларов) стал Redmi K50 Gaming Edition, на втором месте — Motorola Edge X30, а на третьем оказался OnePlus Ace Racing Edition. В категории от 3000 до 3999 юаней (от 433 до 576 долларов) на первом месте находится Lenovo Legion Y70, затем идут Black Shark 5 Pro и Iqoo 10. В категории от 4000 до 4999 юаней (от 577 до 720 долларов) первое место занял Xiaomi 12S, второе — Motorola Moto X30 Pro, а третье — Iqoo 9 Pro.

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 721 доллара лидирует Red Magic 7S, на втором месте находится Asus Rog Phone 6, а на третьем — Vivo X80 Pro.