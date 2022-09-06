Xiaomi представила смартфоны Poco M5 и M5s

Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфоны среднего уровня Poco M5 и Poco M5s под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 13. В основу обоих устройств легла аппаратная платформа MediaTek, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Модель Poco M5 оснащена 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 1080 × 2408 точек и частотой обновления 90 Гц. Спереди располагается 5-мегапиксельная селфи-камера, а тройная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный основной блок и два модуля с 2 млн пикселей.

Применён процессор Helio G99 с восемью ядрами (до 2,2 ГГц) и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Объём оперативной памяти может составлять 4 и 6 Гбайт, вместимость накопителя — 64 и 128 Гбайт. Поддерживается 18-ваттная зарядка.

Версия Poco M5s получила 6,43-дюймовый экран Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления 60 Гц. Фронтальная камера обладает разрешением 13 млн пикселей. Четверная тыльная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и два датчика на 2 млн пикселей.

Оснащение включает процессор Helio G95 с восемью ядрами (до 2,05 ГГц) и акселератором Mali-G76 MC4, 4/6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль на 64/128 Гбайт. Реализована 33-ваттная зарядка.

Цена смартфонов Poco M5 и Poco M5s начинается со 169 евро и 189 евро соответственно. Продажи стартуют 6 сентября.