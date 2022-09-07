Представлены смартфоны Redmi 11 Prime и Prime 5G

Компания Xiaomi представила смартфоны среднего уровня Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G, поддерживающие работу в мобильных сетях четвёртого и пятого поколения соответственно. Аппараты функционируют под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой MIUI 13.

Новинки оснащены 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2408 × 1080 точек, частотой обновления до 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц и яркостью до 500 кд/м2. Применено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. В небольшом экранном вырезе находится 8-мегапиксельная селфи-камера.

Модель Redmi 11 Prime несёт на борту процессор Helio G99 с восемью ядрами (до 2,2 ГГц) и акселератором Arm Mali-G57 MC2. Версия Redmi 11 Prime 5G получила чип Dimensity 700, который имеет аналогичную архитектуру, но также включает модем 5G.

Тыльная камера смартфонов объединяет 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. У 4G-версии есть третий компонент — 2-мегапиксельный блок для макросъёмки.

Прочее оснащение таково: боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, инфракрасный приёмопередатчик. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-Вт зарядки.

Смартфоны будут доступны в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена Redmi 11 Prime начинается со $160, Redmi 11 Prime 5G — со $175.