Huawei представила серию смартфонов Mate 50

Huawei сегодня представила серию смартфонов Mate 50, в которую вошли Huawei Mate 50 и Huawei Mate 50 Pro, а также специальная версия Mate 50 RS Porsche Design.

Все три смартфона построены на базе SoC Snapdragon 8+ Gen 1 без возможности подключения к 5G. Старшие версии имеют до 512 ГБ ОЗУ и может использовать карту памяти NM до 256 ГБ. Что касается дисплея, Mate 50 Pro и Mate 50 RS Porsche Design получили 6,74-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит при разрешении 1212 x 2616 пикселей.

Huawei Mate 50 Pro и Mate 50 RS Porsche Design оснащены 50-мегапиксельной основной камерой OIS с шестилепестковой переменной диафрагмой, которая варьируется от f/1,4 до f/4,0. Сверхширокоугольная камера имеет разрешение 13 МП с диафрагмой f/2,2, а телеобъектив — 64 Мп с диафрагмой f/3,5 и оптической стабилизацией изображения. Интересно, что в телеобъективе используется датчик RYYB, и он может достигать 200-кратного гибридного увеличения, в то время как фактический диапазон оптического увеличения составляет 3,5х.

Камере помогает 10-канальный мультиспектральный датчик и лазерный автофокус. В Mate 50 RS Porsche Design 64-мегапиксельный модуль заменён на 48-мегапиксельный перископный модуль. На передней панели располагается сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4 и датчик 3D ToF.

Huawei Mate 50 Pro и 50 RS Porsche Design работают от аккумулятора емкостью 4700 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Расширенный режим экстренной экономии заряда батареи позволит вам держать телефон в режиме ожидания в течение трех часов, когда аккумулятор разряжен до 1%.

Варианты цвета: синий, оранжевый, серебристый, черный и фиолетовый, последние два доступны в кожаном и стеклянном вариантах задней панели. Mate 50 RS имеет только синюю и фиолетовую расцветки с керамическими задними панелями.

Mate 50 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплем с частотой 90 Гц и 10-битной глубиной цвета. Основная и сверхширокоугольная камеры такая же (включая переменную диафрагму), но телеобъектив имеет разрешение 12 Мп (f/2,4), при этом смартфон предлагает дополнительный 5-кратный оптический зум. Аккумулятор чуть меньше — 4 460 мА•ч, но скорость зарядки такая же.

Варианты цвета идентичны, и все устройства работают под управлением операционной системы HarmonyOS 3.0.

В Китае Huawei Mate 50 стоит от 720 долларов за 128 ГБ, Huawei Mate 50 Pro начинается с 980 долларов за 256 ГБ. За Mate 50 RS просят 1870 долларов.