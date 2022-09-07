Meta проведёт 11 октября конференцию для разработчиков Meta Connect

Компания Meta проведёт 11 октября конференцию для разработчиков под названием Meta Connect. Об этом сообщает сайт мероприятия, на котором появился таймер, отсчитывающий время до начала конференции. Конференция будет проходить в виртуальном формате.

Мероприятие Connect, проводимое ежегодно с 2014 года, сначала под патронажем Oculus, а затем Facebook и Meta, представляет собой конференцию для разработчиков и создателей цифрового контента для виртуальной и дополненной реальности. Обычно здесь компания делится своими последними наработками в указанных областях.

Весьма вероятно, что именно в рамках грядущей конференции будет представлена новая гарнитура виртуальной реальности, сейчас известная под кодовым названием Project Cambria, которая может получить название Quest Pro. Предполагается, что новинка будет значительно дороже актуальной модели Meta Quest 2, которая с августа подорожала до $399.