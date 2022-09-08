Представлены смартфоны iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max

Компания Apple провела мероприятие, в рамках которого кроме прочего представила смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Apple впервые за несколько лет выпустила более крупный смартфон не в рамках Pro-серии. Однако компания отказалась от развития компактных iPhone mini.

Новинки наследуют дизайн iPhone прошлого поколения. iPhone 14 Pro-серии обычные версии сохранили вырез в верхней части дисплея, в котором размещаются фронтальная камера и массив датчиков TrueDepth. Корпус устройства выполнен из металла и стекла, обеспечивающего защиту от механических повреждений.

iPhone 14 оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, тогда как iPhone 14 Plus получил более крупный 6,7-дюймовый дисплей. Экраны обладают пиковой яркостью в 1200 кд/м2 и пиковой яркостью 1200 кд/м2 в режиме HDR (есть поддержка HDR10).

В основе каждой из новинок лежит прошлогодний 5-нм процессор Apple A15 Bionic, сочетающий два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также 5-ядерный графический процессор. У iPhone 13 был четырёхъядерный GPU, а пятиядерный был у старших iPhone 13 Pro. Производитель обещает, что новинки обеспечат лучшую среди всех iPhone автономность за счёт высокой энергоэффективности данной платформы.

А вот камеры, в отличие от процессоров, были обновлены. Главная камера построена на новом 12-Мп датчике изображения с огромными пикселями размером 1,9 мкм, который дополняет объектив с диафрагмой f/1,5. Поддерживается оптическая стабилизация. Компания обещает, что новая камера снимает на 49 % лучше при плохом освещении, чем камера предшественников. Экспозиция в ночном режиме определяется теперь вдвое быстрее. А при съёмке видео теперь доступен режим улучшенной стабилизации Action Mode, который обеспечивает высокую плавность записи.

Также обновилась и фронтальная камера TrueDepth. Она построена на 12-Мп датчике изображения и обладает оптикой с диафрагмой f/1.9. Фронтальная камера также стала значительно лучше снимать при плохом освещении.

Очень важным новшеством в iPhone нового поколения станет поддержка спутниковой связи. Правда, полноценные звонки через спутник доступны не будут, как и обмен сообщениями. Спутниковая связь предназначена исключительно для чрезвычайных ситуаций — iPhone через спутник позволит отправить сообщение в экстренную службу и сообщить ей ваше местоположение. Связь двухсторонняя, так что вы получите сообщение, что экстренная служба выехала. Сервис спутниковой связи будет запущен в ноябре для пользователей в США и Канаде, а покупатели iPhone 14 получат бесплатную двухлетнюю подписку.

Также iPhone 14 получили поддержку функции Crash Detection, представленную с Apple Watch Series 8. Она позволяет устройству с помощью акселерометра, гироскопа и других датчиков определить, что пользователь попал в ДТП. При этом на экран выводится уведомление, в котором iPhone предлагает подтвердить, всё ли с пользователем в порядке. Если не ответить смартфон автоматически вызовет службу спасения и отправит сообщение указанному контакту.

Продажи iPhone 14 стартуют 16 сентября, тогда как более крупный iPhone 14 Plus поступит в продажу только 7 октября. Стоимость базовой модели в США будет начинаться с отметки в $799, тогда как Plus-версия обойдётся как минимум в $899.

Вместе с базовыми моделями iPhone 14 и iPhone 14 Plus дебютировали также более продвинутые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Обе старшие новинки могут похвастаться слегка обновлённым дизайном, новыми процессорами, а также обновлённым набором камер.

В основу iPhone 14 Pro положена новая однокристальная платформа Apple A16 Bionic, в которой, по словам Apple, применён самый быстрый мобильный центральный процессор. Чип обладает шестью вычислительными ядрами (два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных), а также мощной графической подсистемой. Платформа производится по нормам 4-нм техпроцесса и содержит около 16 млрд транзисторов. При этом энергопотребление снижено на 20 % по сравнению с предшественником. И конечно, новинка стала быстрее предшественников.

Продажи новинок стартуют 16 сентября, а предзаказы начнут принимать 9-го. Стоимость iPhone 14 Pro будет начинаться от $999, тогда как за iPhone 14 Pro Max придётся отдать как минимум $1099. Столько же стоили Pro-версии прошлого поколения. О цене в России пока ничего неизвестно, ведь официально новинки продаваться здесь не будут.