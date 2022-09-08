После обновления блокчейна Ethereum обнаружились проблемы

После запущенного накануне обновления Bellatrix в сети Ethereum обнаружились проблемы, связанные с тем, что участники блокчейна пока не обновили своё ПО. В результате сейчас наблюдается заметный всплеск «числа пропущенных блоков», то есть частоты, с которой блокчейн не обрабатывает намеченные для проверки транзакции.

До обновления данный показатель составлял 0,5 %, а после обновления он вырос до 9 % или примерно на 1700 %. Разработчики Ethereum списывают проблему на то, что поддерживающие работу блокчейна валидаторы сети не обновили своё ПО — таковых сейчас насчитывается 496 узлов или около 24,5 %.

В ближайшие дни, после 10 сентября, если верить установленному разработчиками плану, будет активировано окончательное обновление Paris, с которым сеть перейдёт на модель Proof-of-Stake — при ней блокчейну не понадобится классический майнинг. Разработчики неоднократно предупреждали, что до этого момента необходимо обновить ПО всех операторов узлов, в противном случае есть риск оказаться в несовместимой цепочке и утратить возможность работать в обновлённой сети Ethereum.

Точный срок активации обновления на последнем этапе жёстко не установлен — он будет зависеть от того, когда показатель Terminal Total Difficulty (кумулятивная сложность сети до запрашиваемого блока) достигнет нужного значения. Ориентировочно это будет с 13 по 15 сентября.