Motorola представила флагманский смартфон Edge 30 Ultra

Компания Motorola представила для европейского рынка серию смартфонов Motorola Edge 30. Гвоздём программы является флагманская модель Edge 30 Ultra, оснащённая 200-Мп камерой. Она построена на базе модели Moto X30 Pro, которая поступила в продажу в Китае в прошлом месяце. В новую серию также вошли модели Edge 30 Fusion и Edge 30 Neo.

Motorola Edge 30 Ultra стал первым смартфоном на европейском рынке, оснащённым 200-мегапиксельной камерой на базе датчика Samsung ISOCELL HP1 размером 1/1,22 дюйма. Сенсор объединяет 16 пикселей в один размером 2,56 мкм для получения конечных изображений с разрешением 12,5 Мп. Он также способен захватывать кадры в разрешении 50 Мп. В этом случае четыре пикселя объединяются в один размером 1,28 мкм. Кроме того, камера может делать 200-мегапиксельные фото с размером пикселя 0,64 мкм. Для основного датчика заявляется поддержка оптической стабилизации.

В основной блок камер также входят 50-Мп сенсор со сверширокоугольным объективном и телефотомодуль на базе Sony IMX663 с разрешением 12 Мп и поддержкой двукратного оптического увеличения. Для основного блока заявляется поддержка записи видео в разрешении до 8K с частотой до 30 кадров в секунду.

На фронтальной стороне устройства расположен глазок 60-Мп датчика OmniVision OV60a (f/1.95) с функцией оптической стабилизации. Селфи-камера поддерживает запись видео формата 4K при 30 кадрах в секунду.

Устройство получило 6,67-дюймовый P-OLED-дисплей с поддержкой разрешения FHD+ (1080 × 2400 пикселей), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1250 кд/м2 и сертификацией HDR10+. В основе Motorola Edge 30 Ultra используется флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой 5G. Устройство готово предложить 8 или 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5, а также 128, 256 или 512 Гбайт постоянной флеш-памяти.

Производитель также заявляет для новинки аккумулятор ёмкостью 4610 мА·ч с поддержкой 125-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Использование проводной зарядки в течение 7 минут добавит 12 часов работы смартфона.

Motorola Edge 30 Ultra будет доступен в цветах Interstellar Black (чёрный) и Starlight White (белый). Новинка оценивается в €900.