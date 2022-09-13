В БГУИР стартовал хакатон "Цифровые двойники"

9 сентября IBA Group совместно с БГУИР дали старт очередному хакатону "Цифровые двойники", сообщается на сайте вуза.

В рамках хакатона участникам предстоит исследовать одну из 9 предложенных тем, разработать свое решение проблемы и выступить с презентацией. Студенческие проекты будут оцениваться жюри в финальный день хакатона. Возможно участие с готовым решением. В этом случае можно продолжить работу над проектом, который будет оцениваться с точки зрения прогресса.

Работа будет осуществляться в командах от 2 до 6 человек. Можно податься своей командой или создать команду на месте в первый день хакатона. В рамках проекта участники могут выступить в роли программиста, дизайнера, бизнес-аналитика или маркетолога, поработать с менторами и разработать прототип сервисов и устройств с использованием промышленных данных.